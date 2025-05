Feuer in Hamburger Seniorenheim: Sechs Verletzte

Großalarm in Rahlstedt: Am Freitagmorgen wurde ein Brand in einem Seniorenzentrum gemeldet. Die Feuerwehr ging davon aus, dass viele Bewohner in Gefahr sind.

Das Feuer war gegen 8 Uhr ausgebrochen. Schon auf der Anfahrt zum Nordlandweg sah der Einsatzleiter eine Rauchwolke und forderte Verstärkung an. Weitere Löschzüge, ein Großaufgebot an Rettungswagen und ein Notarzt rückten zusätzlich an.

Sechs Bewohner leicht verletzt

Der Brandherd lag in einem Vorraum der Kantine. Dort hatte ein Müllcontainer gebrannt. Giftiger schwarzer Rauch breitete sich in den Gängen der Seniorenanlage aus.

Die Einsatzkräfte retteten drei Personen. Sechs weitere Bewohner wurden leicht verletzt, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Nach gut einer Stunde war das Feuer gelöscht.