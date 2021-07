Unerwarteter Stopp für die Fahrgäste eines ICE in Hamburg. Am frühen Freitagmorgen mussten sie den Zug am Bahnhof Harburg verlassen. Der Grund. Im Bordrestaurant wurde Brandgeruch festgestellt.

Der ICE 753 war von Hamburg unterwegs nach Berlin, als plötzlich Brandgeruch im Boardrestaurant gemeldet wurde. Nachdem der Zugführer einen Notruf abgesetzt hatte, rückte ein Löschzug der Feuerwehr und die Bundespolizei zum Bahnhof Harburg an. Hier hatte der Zug gestoppt, die Fahrgäste mussten auf dem Bahnsteig ausharren.

Brandgeruch im ICE – Fahrgäste evakuiert

Eine genaue Ursache für den Brandgeruch konnte laut eines Feuerwehrsprechers nicht ausgemacht werden. Um aber auf Nummer sicher zu gehen, wurde der ICE außer Betrieb genommen und in das Betriebs-Werk nach Eidelstedt verbracht.

Die gestrandeten Fahrgäste konnten mit dem nächsten Zug ihre Reise fortsetzen.