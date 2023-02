Akute Lebensgefahr! Familie bei Brand mit Drehleiter gerettet

Großeinsatz für die Feuerwehr in Billstedt: In der Nacht zu Montag hat es dort in einem Hochhaus gebrannt. Eine vierköpfige Familie wurde über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht.

Die Retter wurden um Mitternacht in die Paul-Klee-Straße gerufen. Im zweiten Obergeschoss eines achtgeschossigen Hauses brannte Mobiliar in einer Wohnung, Laubengänge waren verraucht.

Feuer: Eltern und Kinder blieben unverletzt

Eine Familie war in ihrer Wohnung von Flammen und Rauch eingeschlossen, laut Feuerwehr schwebte sie in akuter Lebensgefahr. Die Feuerwehr fuhr eine Drehleiter aus und rettete die Eltern und zwei Kleinkinder durch ein Fenster. Sie blieben unverletzt.

Das Feuer griff nicht auf andere Wohnungen über. Vorsichtshalber wurden sie auf Brandrauch überprüft, Feuerwehrleute stellten dies nicht fest. Alle Nachbarn konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Durch das Feuer wurden die Wasseruhr und die Wasserleitung der Wohnung stark beschädigt – Wasser gelangte in die darunter liegenden Wohnungen. Der Grund für das Feuer ist noch unklar. Die Feuerwehr war drei Stunden lang mit rund 50 Kräften im Einsatz. (paul)