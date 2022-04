Feuer in Heizungskeller in Moorburg – Bewohner verletzt

Früher Einsatz für die Feuerwehr am Freitagmorgen: In einem Einfamilienhaus in Moorburg war Qualm aus dem Keller gemeldet worden. Ein Bewohner erlitt bei dem Brand eine Rauchvergiftung und kam in die Klinik. Warum es brannte, wird noch ermittelt.

Gegen 9.20 Uhr ging ein Notruf aus einem Haus am Moorburger Kirchdeich ein. Der Anrufer meldete eine starke Verrauchung im Keller seines Hauses. Als die Retter in die Straße zum Einsatzort einbogen, entdeckten sie, dass es auch aus dem Schornstein qualmte.

Moorburg: Bewohner bei Feuer verletzt

Laut eines Pressesprechers der Feuerwehr, war ein Brand im Heizungskeller des Hauses ausgebrochen. Den hatten die Retter dann aber zum Glück rasch unter Kontrolle. Ein Bewohner hatte eine Rauchvergiftung erlitten. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und kam ins Krankenhaus. Die Brandursache wird derzeit noch ermittelt.