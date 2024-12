Feuer in Hamburger Wohnhaus – Bewohner eingesperrt

Großeinsatz der Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag in Osdorf: Im Treppenhaus eines Wohnhauses kam es zu einem Brand. Starker Qualm versperrte den Bewohnern den Fluchtweg.

Gegen 3 Uhr gingen gleich mehrere Notrufe in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Bewohner eines Hauses am Achtern Born meldeten einen Brand im Treppenhaus. Starker Qualm zog sich bis in die oberen Etagen und versperrte den Personen den Fluchtweg.

Zehn Menschen gerettet – zwei davon über Drehleiter

Mehrere Löschzüge, Rettungswagen sowie ein Notarzt eilten zum Einsatzort – insgesamt rund 40 Retter waren vor Ort. Laut Feuerwehr wurden zwei Bewohner über eine Drehleiter gerettet, weitere acht Personen mit Fluchthauben. Einer davon musste in die Klinik gebracht werden. Im Treppenhaus hatte ein Kinderwagen gebrannt. Das Feuer war nach gut 30 Minuten gelöscht. Die Polizei ermittelt.