Feuer-Alarm in Hamburger Schule – Hausmeister greift ein

Feueralarm in einer Schule in Harburg: Dort schrillten am Dienstagmorgen die Alarmglocken. In einem Abstellraum brannte ein großer Müllbehälter. Der Hausmeister reagierte geistesgegenwärtig.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 9.45 Uhr zu der Schule an der Maretstraße gerufen. Dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. In einem Abstellraum brannte ein großer Müllbehälter aus Plastik und sorgte für eine starke Verqualmung. Die Schule wurde evakuiert.

Polizei ermittelt nach Brand in Schule

Der Hausmeister reagierte schnell. Er zog den lichterloh brennenden Behälter ins Freie. Feuerwehrkräfte, die kurz darauf am Einsatzort eintrafen, löschten die Flammen. Nach gut 30 Minuten war die Gefahr gebannt – alle Schüler konnten zurück ins Gebäude. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Feuer kommen konnte.