Feuer-Alarm in Hamburger Hotel – Gäste evakuiert

In einem Hotel in St. Georg ist es am Samstagabend zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Zunächst gingen die Retter von einem Fehlalarm aus. Doch schließlich musste das Gebäude geräumt werden.

Laut Feuerwehr schlug die automatische Brandmeldeanlage des Hotels „Arcotel Rubin“ am Steindamm gegen 19 Uhr an. Die ist direkt mit der Einsatzzentrale verbunden. Als der erste Löschzug am Einsatzort eintraf, stellten die Retter eine Verqualmung fest. Gäste mussten das Haus verlassen.

St. Georg: Brennendes Kopfkissen löst Feueralarm aus

Der Grund für die Verrauchung wurde in einem der Zimmer gefunden. Dort hatte ein Kopfkissen gebrannt. Dies wurde rasch gelöscht. Nach gut 30 Minuten konnten die Hotelgäste auf ihre Zimmer zurückkehren. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.