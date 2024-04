Feuer in Hamburger Flüchtlingsheim – ein Toter

Großeinsatz der Hamburger Feuerwehr in Rahlstedt: Bei einem Wohnungsbrand in einem Flüchtlingsheim am Dienstagmittag ist mindestens eine Person ums Leben gekommen.

Die Kräfte waren um 12.16 Uhr von mehreren Anrufern informiert worden und erhöhten noch während der Anfahrt die Alarmstufe, um weitere Retter an die Einsatzstelle zu bekommen.

Feuer in Rahlstedt: Ein Toter, vier Menschen retten sich ins Freie

Vor Ort stellten sie einen „ausdehnten Wohnungsbrand“ fest, wie ein Sprecher sagte. Flammen sollen aus Fenstern geschlagen sein. Im Inneren stellten die Beamten eine leblose Person fest. Mindestens eine soll noch vermisst sein.

Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften steht vor dem betroffenen Container. Marius Röer Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften steht vor dem betroffenen Container.

Zuvor hatten sich vier in dem Container lebende Personen selbstständig ins Freie retten können. Sie wurden vom Rettungsdienst gesichtet und versorgt.

Die Ursache für das Feuer innerhalb der Wohnung im ersten Stock ist noch unbekannt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (dg/röer)