Feuer in Hamburger Einkaufszentrum – Supermarkt geräumt

Im City Center Bergedorf (Bergedorf) ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Der Kaufland-Supermarkt und das Parkhaus wurden geräumt.

Gegen 8.20 Uhr habe die Brandmeldeanlage in dem Center an der Bergedorfer Straße ausgelöst, sagte ein Feuerwehrsprecher. Kurz darauf sei eine leichte Verqualmung gemeldet worden. Mehrere Löschfahrzeuge rückten an.

Feueralarm in Hamburg: Supermarkt im CCB geräumt

Noch während die Retter auf der Anfahrt waren, ließen Angestellte des Marktes bereits den Laden räumen. Auch das Parkhaus wurde evakuiert. Im hinteren Bereich der Kaufland-Filiale hatte es in einer Presse für Pfandflaschen gebrannt.

Das Feuer war rasch unter Kontrolle. Verletzte gab es nicht.