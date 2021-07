Feuer in Hamburg: Erneuter Brand auf dem Golfplatz Treudelberg

Lemsahl-Mellingstedt –

Und wieder hat auf dem Golfplatz Treudelberg in Lemsahl-Mellingstedt eine Schutzhütte gebrannt. Das kleine Häuschen ging am späten Donnerstagabend lichterloh in Flammen auf und wurde komplett zerstört. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Gegen 23.30 Uhr habe ein vorbeikommendes Paar einen Feuerschein auf dem Golfplatz entdeckt und die Feuerwehr gerufen. An Bahn sieben brannte erneut eine der Schutzhütten. Die Feuerwehr rückte mit 25 Kräften an. Das Feuer konnte trotzt schwieriger Wasserversorgung schnell gelöscht werden.

Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Vor Ort wurden Spuren gesichert und die nähere Umgebung abgesucht. Bislang gibt es noch keine näheren Hinweise auf den oder die Täter.

Hamburg: Brandserie auf Golfplatz Treudelberg geht weiter

Erst Mitte Mai wurde die Feuerwehr zu einem Brand auf der Anlage des Golf- und Countryclubs Treudelberg an der Lemsahler Landstraße gerufen. Der Grund auch hier ein Schuppenbrand.

Auf dem Gelände des Golfclubs mit ansässigem Steigenberger Hotel kam es in der Vergangenheit des Öfteren zu Bränden, immer mussten die sogenannten Schutzhütten dran glauben. Die kleinen Häuschen in Schuppengröße dienen bei Unwetter und Platzregen als Schutz für die Golfer. (sr)