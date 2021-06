Feuer in Hamburg: Dach gerät beim Kochen in Brand – Wohnung unbewohnbar

Mit Hilfe der Drehleiter löschten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen. Foto: Marius Röer Mit Hilfe der Drehleiter löschten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen. Marius Röer Foto:

Wandsbek –

Dieses Abendessen verlief anders als geplant: Die Dunstabzugshaube einer Wohnung in Wandsbek ist am Sonntagabend beim Kochen in Brand geraten. Glück im Unglück: Verletzt wurde niemand. Die Wohnung ist aber nicht mehr bewohnbar.

In einer Dachgeschosswohnung in der Holzmühlenstraße kam es gegen 18.55 Uhr zu dem Brandausbruch. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, schossen bereits Flammen aus dem Dach.

Hamburg: Feuer beim Kochen ausgelöst

Um das Feuer zu bekämpfen, mussten die Retter Teile des Daches abnehmen – mit Hilfe der Drehleiter wurde der Brand schließlich gelöscht.

Wegen der starken Rauchentwicklung lösten in einigen umliegenden Wohnungen Feuermelder aus. Doch Gefahr besteht laut Feuerwehr nicht.

Nach dem Brand befindet sich nun ein Loch im Dach des Mehrfamilienhauses, die Wohnung ist durch den Brand und den Ruß unbewohnbar.

Die gute Nachricht: Es gibt keine verletzten Personen. Weitere Hintergründe waren zunächst unklar. (se/roeer/rg)