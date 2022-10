Großeinsatz bei bekanntem Schmuckhersteller in Hamburg

In Allermöhe ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. In der Halle des bekannten Schmuckherstellers Pandora war ein Feuer ausgebrochen. Wegen der schwer zugänglichen Lage zum Brandherd löste die Feuerwehr die 3. Alarmstufe aus.

Wie der Lagedienst der Feuerwehr bestätigte, habe gegen 0.15 Uhr die automatische Brandmeldeanlage in dem Gebäude an der Hans-Duncker-Straße ausgelöst. Als der erste Löschzug am Einsatzort eintraf, gab der Zugführer Großalarm. Mehr als 60 Retter rückten an.

Großbrand in Allermöhe – mehr als 60 Retter im Einsatz

Laut eines Feuerwehrmanns lag der Brandherd im Dach der großen Halle. Wegen der Bauweise standen die Retter vor einer großen Herausforderung. Um das Feuer bekämpfen zu können, mussten Teile des Daches aufgenommen werden. „Eine Arbeit, die uns noch den ganzen Tag beschäftigen wird“, sagte der Sprecher zur MOPO. Zur Höhe des Sachschadens können gegenwärtig noch keine Angaben gemacht werden.