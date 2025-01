Flüchtlingsunterkunft in Hamburg brennt – Bewohner müssen umziehen

In Sülldorf ist es am frühen Samstagabend zu einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft gekommen, bei dem ein Bewohner verletzt wurde. Das Feuer hat großen Schaden angerichtet, und mehrere Menschen mussten umquartiert werden.

Der Notruf sei laut Feuerwehr gegen 17.50 Uhr eingegangen. Gemeldet wurde ein Brand in einem der Holzhäuser einer Flüchtlingsunterkunft an der Straße Sieversstücken. Weil befürchtet wurde, dass es mehrere Verletzte geben könnte, rückten die Retter mit einem Großaufgebot an.

Sülldorf: Bewohner mit Rauchvergiftung in Klinik

Mehrere Rettungswagen sowie Löschfahrzeuge waren im Einsatz. Der Brand war in einem der Zimmer ausgebrochen und hatte sich rasch ausgebreitet. Ein Bewohner erlitt eine Rauchvergiftung und kam in eine Klinik. Das Feuer war nach gut einer Stunde gelöscht. Da das Gebäude als unbewohnbar erklärt wurde, mussten mehrere Personen umquartiert werden. Die Kripo ermittelt die Brandursache.