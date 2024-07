Alarm an der Elbe: Stundenlanger Löscheinsatz für die Feuerwehr

Dramatische Stunden für die Bewohner eines Einfamilienhauses in Finkenwerder: In der Nacht zu Mittwoch ist in einem Anbau des Gebäudes am Finkenwerder Süderdeich ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen drohten, auf das Hauptgebäude überzugreifen.

Der Alarm ging um 23:56 Uhr bei der Feuerwehr ein. Sofort machten sich die Einsatzkräfte auf den Weg zum Finkenwerder Süderdeich. Dort stand hinter einem Einfamilienhaus ein Gebäudeanbau in Flammen.

Feuer in Finkenwerder: Retter verhindern Schlimmeres

Die Flammen drohten auf das Haus überzugreifen. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte die Ausbreitung des Feuers jedoch verhindert werden. Dazu musste das Dach mit Hilfe einer Drehleiter geöffnet werden.

Nach etwa drei Stunden war das Feuer gelöscht. Eine Bewohnerin kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Drei weitere Angehörige mussten erstmal anderweitig untergebracht werden. Sie sind mit dem Schrecken davon gekommen. (ng)