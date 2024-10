Feuer in Einfamilienhaus: Erst brennt das Dach und dann auch noch das Wohnzimmer

In einem Einfamilienhaus in Lokstedt ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Zwei Bewohner mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr wurde um 19.50 Uhr alarmiert, um den Brand am Dach des Hauses an der Julius-Vosseler-Straße zu löschen. Es gelang den Einsatzkräften zu verhindern, dass das Feuer sich auch auf die umliegenden Häuser ausbreitet, so ein Sprecher der Feuerwehr.

Lokstedt: Auch Wohnzimmer-Mobiliar brannte

Doch eine halbe Stunde später musste Verstärkung angefordert werden, da auch das Wohnzimmer-Mobiliar im Erdgeschoss inzwischen Feuer gefangen hatte.

Zwei Bewohner wurden laut Feuerwehr mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Um 20.32 Uhr waren schließlich beide Brände gelöscht. (zc)