Feuer in Dönerladen – Einkaufszentrum in Hamburg geräumt

Ein Brand im Einkaufszentrum Billstedt hat am Samstagnachmittag für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Größeren Sachschaden gab es nicht zu beklagen. Die Einkaufspassage wurde teilweise geräumt.

Laut Feuerwehr wurden die Retter gegen 16.40 Uhr über den Notruf alarmiert. In einem Dönerladen sei in einem E-Schaltschrank ein Schmorbrand gemeldet worden. Weil davon ausgegangen werden musste, dass eine stärkere Verqualmung wegen schmorender Isolierung auftreten könnte, rückten zwei Löschzüge an.

Schmorbrand in E-Kasten – Feuerwehr löscht

Während die ebenfalls angerückte Polizei Teile des Einkaufszentrum räumte, machten Feuerwehrmänner sich daran den Brand zu löschen. Nach gut 40 Minuten wurde Entwarnung gegeben. Verletzt wurde niemand. Auf der Billstedter Hauptstraße kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen,