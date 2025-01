Feuer in Block House am Hauptbahnhof: Lokal geräumt – Polizei löscht

Im Block House am Hauptbahnhof (St. Georg) ist es am Samstagabend zu einem Brandausbruch in der Küche gekommen. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Verletzte gab es zum Glück nicht.

Laut Lagedienst der Feuerwehr wurde gegen 23 Uhr ein Friteusenbrand in der Küche des Steakhauses an der Kirchenallee sowie eine starke Qualmentwicklung gemeldet. Mehrere Löschfahrzeuge von den umliegenden Wachen rückten an.

St. Georg: Polizei löscht Feuer in Restaurantküche

Polizisten, die als erste am Einsatzort waren, stellten zunächst sicher, dass alle Gäste das verqualmte Restaurant verlassen hatten und niemand mehr in Gefahr sei. Dann habe sich einer der Beamten eine Löschdecke gegriffen und die Flammen vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Verletzte gab es zum Glück nicht.