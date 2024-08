Feuer in beliebtem Hamburger Restaurant – schwierige Löscharbeiten

Ein Brand in einem Restaurant in Harburg hat am Montagabend einen Einsatz der Feuerwehr nötig gemacht. Fett hatte sich in der Abluftanlage entzündet. Das bedeutete für die Retter aufwendige Löscharbeiten.

Laut Feuerwehr hatte es um 18.05 Uhr einen Notruf aus einem syrischen Restaurant an der Lüneburger Straße gegeben. Zunächst wurde ein brennender Grill gemeldet. Bei Eintreffen der Retter seien die Flammen bereits in die Abluftanlage gelangt und hatten dort Fettreste entzündet.

Brand nach rund einer Stunde gelöscht

Es folgten aufwendige Löscharbeiten, denn um an Glutnester zu gelangen, musste die Abluftanlage in Teilen demontiert werden. Erst nach rund einer Stunde konnte Entwarnung gegeben werden. Zum Glück wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt.