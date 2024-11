Feuer in Altona: Polizei rettet Katze – Bewohner leicht verletzt

Am Freitagabend gegen 21.14 Uhr brach in einer Wohnung an der Max-Brauer-Allee ein Küchenbrand aus. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt in ihrem nahegelegenen Massagesalon, als die Feuerwehr alarmiert wurde.

Polizeikräfte trafen als erste ein, brachen die Wohnungstür auf und retteten eine Katze aus der stark verqualmten Wohnung. Kurz darauf löschte die Feuerwehr den Brand mit einem Strahlrohr.

Feuer in einer Wohnung an der Max-Brauer-Allee

Nach ersten Erkenntnissen hatte vermutlich angebranntes Essen das Feuer verursacht. Die beiden geschockten Bewohner kehrten während des Einsatzes zur Wohnung zurück und liefen wiederholt in den Gefahrenbereich.

Das könnte Sie auch interessieren: Sexueller Missbrauch! Schwere Vorwürfe gegen Hamburger Tätowierer

Dabei atmeten sie giftige Rauchgase ein und erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, lehnten jedoch eine Mitnahme ins Krankenhaus ab. Die Max-Brauer-Allee war während der Löscharbeiten teilweise gesperrt.