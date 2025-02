Feuer im Winternotprogramm: Alle mussten sofort raus

Brand in einer Unterkunft für Obdachlose in Hammerbrook: In dem sechsgeschossigen Gebäude an der Friesenstraße ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Eine Frau wurde verletzt.

Die Feuerwehr wurde um 21.16 Uhr alarmiert. In einer Wohnung im vierten Obergeschoss der Unterkunft von „Fördern und Wohnen“ brannte eine Matratze, wie ein Feuerwehr-Sprecher sagte.

Die Einsatzkräfte evakuierten das Haus. Wie viele Personen sich dort aufhielten, ist nicht bekannt. Eine Person wurde zu Beginn des Einsatzes noch vermisst, tauchte aber wenig später wohlbehalten auf.

Mitarbeiterin des Winternotprogramms verletzt

Eine Mitarbeiterin der Einrichtung des Winternotprogramms erlitt eine Rauchgasvergiftung. Sie wurde vor Ort behandelt und dann ins Krankenhaus gebracht.

Der Brand selbst war für die Feuerwehrleute kein Problem: Nach nur 20 Minuten war der Einsatz beendet. (tst)