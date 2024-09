Feuer im Reihenhaus: Für einen Mann kommt jede Hilfe zu spät

Ein Brand in einem Reihenhaus in Langenhorn hat am Samstagnachmittag ein Todesopfer gefordert. Feuerwehrleute retteten den Bewohner zunächst, doch er starb trotz sofort eingeleiteter Reanimation durch den Notarzt.

Die Feuerwehr wurde gegen 17.45 Uhr in den Schmalfelder Weg gerufen. Nachbarn hatten starke Rauchentwicklung aus einem Reihenhaus gemeldet.

Die Feuerwehr fand einen Mann, vermutlich den Bewohner (81), leblos im Haus und brachte ihn ins Freie. Sofort eingeleitete Wiederbelebungsversuche durch den Notarzt waren jedoch vergeblich. Die Polizei ermittelt die Brandursache.