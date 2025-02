Feuer bei der Stadtreinigung: Transporter voller Akku-Geräte in Flammen

Feuer bei der Stadtreinigung: Auf dem Betriebsgelände an der Schnackenburgallee in Bahrenfeld ist am Montagmorgen ein Kleinlaster ausgebrannt.

Das Fahrzeug hatte laut Feuerwehr akkubetriebene Geräte geladen und stand lichterloh in Flammen. Immer wieder sprühten Funken aus dem Wagen, es gab Knallgeräusche.

16 Kräfte waren ab etwa 6.20 Uhr im Einsatz. „Die Löscharbeiten zogen sich etwas länger hin“, sagte ein Feuerwehrsprecher zur MOPO.

Brand nach einer Stunde gelöscht

Kurz vor 7.30 Uhr, also gut eine Stunde nachdem der Notruf eingegangen war, war der Brand gelöscht. Zur Höhe des Schadens gibt es noch keine Angaben.

Ein Mann stand laut Feuerwehr unter Schock. Er wurde vor Ort behandelt und musste aber nicht ins Krankenhaus. Außer ihm gab es keine weiteren Verletzten. (tst)