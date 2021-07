Feuer bei Aldi in Hamburg: „Ameise“ brennt – ein Verletzter

Volksdorf –

Aufregung im Aldi-Markt in Volksdorf: Dort quoll am Donnerstagmorgen starker Qualm aus den Lagerräumen. Die alarmierte Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Ein Mitarbeiter kam mit einer Rauchvergiftung in die Klinik.

Der Notruf ging gegen 8.30 Uhr in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Es wurde eine starke Rauchentwicklung im Lagerraum des Aldi-Markts am Buchenkamp gemeldet. Die Retter rückten mit einem Löschzug und der Freiwilligen Feuerwehr an.

Brennende „Ameise“ fordert einen Verletzten

Den Brand hatten die Feuerwehrmänner rasch gelöscht. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Elektrostapler, eine sogenannte „Ameise“ in Brand geraten. Ein Mitarbeiter erlitt eine Rauchvergiftung und wurde vom Rettungsdienst versorgt.