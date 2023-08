Großeinsatz in Hamburg: Flüchtlinge in Gefahr – Hotel und Container evakuiert

Großeinsatz für die Hamburger Feuerwehr mitten in der Nacht: Erst brennt ein Carport an einem Hotel für Geflüchtete in Groß Borstel, wenig später brennen Container einer Unterkunft in Bahrenfeld lichterloh. Beide Gebäude werden evakuiert.

Aus Bahrenfeld ging der Notruf um 3.02 Uhr in der Nacht auf Dienstag ein. Dort war in der August-Kirch-Straße ein Feuer in einer Container-Unterkunft für Geflüchtete ausgebrochen.

Bahrenfeld: Feuer in Container-Unterkunft – Bewohner müssen umziehen

Als die Rettungskräfte eintrafen, stand schon fast das gesamte Obergeschoss in Flammen. Da Menschenleben in Gefahr waren, wurde Verstärkung angefordert. Verletzt wurde aber zum Glück niemand.

Die Bewohner wurden noch in der Nacht in freien Zimmern auf dem Gelände und in anderen Unterkünften der Stadt untergebracht.

Groß Borstel: Feuer vor Hotel für Geflüchtete – Fenster platzen

Nur wenige Stunden zuvor brannte es auch in einem Hotel an der Sportallee, das hauptsächlich von Geflüchteten aus der Ukraine bewohnt wird.

Feuerwehrleute löschen den abgebrannten Müllunterstand neben den teils zerstörten Fenstern des Hotels. Jonas Walzberg/dpa Feuerwehrleute löschen den abgebrannten Müllunterstand neben den teils zerstörten Fenstern des Hotels.

Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen im Carport auf das Gebäude verhindern. Infolge des Feuers im Außenbereich platzten jedoch unter anderem mehrere Fenster, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei Räume seien nun unbenutzbar.

Verletzt wurde auch dort niemand, das Hotel wurde rechtzeitig geräumt. Die Feuerwehr konnte die Flammen mit 30 Einsatzkräften und zwei Löschzügen löschen. (dpa/rei)