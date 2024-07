Feuer auf Hoteldach am Hauptbahnhof – komplizierte Löscharbeiten

Schweißarbeiten haben am Donnerstagnachmittag ein Feuer in einem Hotel in der Nähe des Hauptbahnhofs ausgelöst.

Ein Brand auf einem Hoteldach wird die Feuerwehr Hamburg am Donnerstag noch länger beschäftigen: Arbeiter haben gegen 14 Uhr beim Verlegen vom Schweißbahnen das Feuer ausgelöst, das sich laut Feuerwehr nur mit großem Aufwand löschen ließ.

Feuer auf Hoteldach am Hauptbahnhof: langwieriger Einsatz

Zunächst hatte man die Hoffnung, dass sich das Feuer auf die 15 Quadratmeter große Fläche auf dem Hoteldach beschränken lässt. Als man die Dämmung abgenommen hatte, war jedoch schnell klar, dass es dabei nicht bleiben würde: Der Schwelbrand hatte sich bereits tief in das Dämmmaterial gefressen und auch auf die Zwischenwand zum Nachbargebäude übergegriffen.

Die Dachabdeckung wurde großflächig abgenommen, um sicher zu stellen, dass keine Glutnester mehr vorhanden sind. Gegen 18 Uhr waren die Löscharbeiten abgeschlossen. (josi)