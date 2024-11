Feuer-Alarm in Hamburg: Wohnhaus evakuiert – plötzlich sackt ein Retter zusammen

Feuer-Alarm in Rissen! Am Freitagabend dringt dichter Rauch aus einem Mehrfamilienhaus. Feuerwehr und Polizei rücken an, das Gebäude wird evakuiert. Plötzlich sackt ein Retter zusammen und muss betreut werden.

Zum Einsatz kam es gegen 18.30 Uhr an der Straße Mechelnbusch, wie Polizei und Feuerwehr auf MOPO-Nachfrage bestätigten. Demnach hatte aus noch ungeklärter Ursache zunächst Mobiliar in einer Erdgeschosswohnung gebrannt.

Brand in Rissen: Neun Bewohner evakuiert – Mann in Wohnung eingeschlossen und verletzt

Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, drang dichter Rauch aus der Wohnung. Neun Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten und wurden wegen der Witterung in einem Großraumrettungswagen der Feuerwehr betreut. Ein älterer Mann wurde im ersten Stock über der Brandwohnung eingeschlossen und musste gerettet werden. Er kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Einsatz unter Atemschutzgerät: Feuerwehrmann muss betreut werden

Noch während des Einsatzes unter Atemschutzgerät klagte ein Feuerwehrmann plötzlich über Kreislaufprobleme und sackte zusammen. Auch er wurde zwischenzeitlich betreut, ins Krankenhaus musste er aber zum Glück nicht.

Nach rund einer Stunde konnte das Feuer gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten nahmen allerdings längere Zeit in Anspruch. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (idv)