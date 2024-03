Mit Zigarette eingeschlafen: Bettlägerige Frau und Stiefsohn verletzt

Feuer-Alarm in Poppenbüttel: Am Mittwochabend dringt Rauch aus einem Haus in der Harksheider Straße. Die Feuerwehr rückt mit einem Notarzt aus – zwei Menschen werden dabei verletzt. Die mutmaßliche Ursache wird schnell ermittelt.

Der Notruf ging gegen 20.20 Uhr ein, wie der Lagedienst auf MOPO-Nachfrage bestätigte. Im ersten Stock eines Wohnhauses stand eine Matratze in Flammen.

Brand in Poppenbüttel: Frau erleidet Verbrennungen zweiten Grades und Rauchgasvergiftung

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Eine bettlägerige Frau wurde mit leichten Verbrennungen zweiten Grades und einer Rauchgasvergiftung in einem Rettungswagen behandelt. Ein Mann, nach ersten Informationen ihr Stiefsohn, erlitt ebenfalls eine Rauchgasintoxikation.

Die Brandursache stand wohl schnell fest: Die Frau soll mit einer Zigarette in der Hand eingeschlafen sein. Das Gebäude wurde anschließend aufwendig durchlüftet. (idv)