Fettbrand: Feuerwehreinsatz in Restaurant von Star-Koch Henssler

Brennendes Fett in einer Fritteuse sorgte am Freitagmittag in der Altstadt für einen Feuerwehreinsatz im Restaurant von TV-Koch Steffen Henssler. Das Lokal wurde evakuiert.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte um 12.05 Uhr in die Spitaler Straße gerufen. Mitarbeiter des Restaurants „Ahoi“ hatten einen Fritteusenbrand gemeldet, nachdem siedendes Fett sich entzündet hatte.

Gäste von Mitarbeitern in Sicherheit gebracht

Die anwesenden Gäste waren noch vor Eintreffen der Retter in Sicherheit gebracht worden. Den Brand hat die Feuerwehr rasch gelöscht. Nachdem das Lokal belüftet worden war, konnte der Betrieb weitergeführt werden.

Fettbrände gehören zu den häufigsten Brandursachen beim Kochen. Die Feuerwehr rät: Niemals versuchen, mit Wasser zu löschen, da es zu einer verheerenden Fettexplosion kommen kann. In den meisten Fällen kann das brennende Fett erstickt werden, indem man einen Deckel auf den Topf legt und die Kochplatte ausschaltet.