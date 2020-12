Festnahme in Hamburg: Wie ein Foto einen Autoknacker auffliegen ließ

Eimsbüttel -

Dank einer Zeugin hat die Polizei einen Mann (43) festgenommen. Er soll für mehrere Autoaufbrüche verantwortlich sein.

Am Donnerstagvormittag soll er an der Straße Hohe Weide gegen 11.30 Uhr die Scheibe eines Taxis eingeschlagen und daraus eine Tasche entwendet haben. Danach sei er mit einem Fahrrad geflüchtet – so schilderte es eine Augenzeugin gegenüber der Hamburger Polizei.

Festnahme in Hamburg: Foto lässt Autoknacker auffliegen

Anhand eines von ihr gemachten Fotos vom mutmaßlichen Täter konnten die Beamten die Identität des Mannes herausfinden: „So rückte dann ein hinreichend und einschlägig polizeibekannter Mann in den Fokus“, teilte ein Polizeisprecher mit. Der war erst am Nikolaustag nach einem Taxiaufbruch an der Martinistraße (Eppendorf) festgenommen, dann aber mangels Haftgründen wieder freigelassen worden.



Die MOPO AM WOCHENENDE 76 Seiten pralle Wochenendlektüre mit Einkaufs-, Ausflugs- und Reisetipps, viel Sport und Rätselbeilage. Wir haben Platz für längere Texte und neue Serien, erzählen Kiez-Geschichten und berichten über bemerkenswerte Kriminalfälle aus Hamburg. Mehr Samstag, mehr Sonntag, mehr MOPO. Jeden Samstag neu am Kiosk.

Ermittler der für die Region Eimsbüttel zuständigen Fachdienststelle für Kfz-Delikte (LKA 132) nahmen den Verdächtigen am besagten Donnerstagnachmittag fest. „Beim Zugriff versuchte er noch, vor den Beamten zu flüchten“, so der Sprecher weiter. Gelungen sei ihm das nicht. Im Bereich der Festnahme wurde noch ein Damenrad als Beweis sichergestellt, das „optisch exakt dem Fluchtfahrrad entsprach“.



Das könnte Sie auch interessieren: Arbeitsloser soll Hafen-System gehackt haben – es geht um zwei Tonnen Koks

Die Polizei geht aufgrund ihrer gewonnenen Erkenntnisse davon aus, dass der 43-Jährige für die Taten verantwortlich ist. Er kam erneut vor dem Haftrichter. „Es wird nun geprüft, ob er auch noch für weitere Autoaufbrüche verantwortlich sein könnte“, sagte der Sprecher. (dg)