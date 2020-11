Festnahme am Hamburger Flughafen: Freundin bewahrt Betrügerin vor dem Gefängnis

Fuhlsbüttel -

Damit hat die Frau offenbar nicht gerechnet: Am Samstagabend hat die Bundespolizei am Hamburger Flughafen eine Frau nach einer Ausreisekontrolle festgehalten. Der Grund: Die 38-jährige wurde wegen Betrugs von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf gesucht. Der geplante Ausflug wurde dadurch zu einer teuren Angelegenheit.

Wie die Pressestelle der Bundespolizei erklärt, hat die Frau versucht, am Samstagabend von Hamburg nach Sofia (Bulgarien) zu reisen. Bei der Ausreisekontrolle der Grenzpolizei stellte sich jedoch heraus, dass sie von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen Betrugs gesucht wurde.



Hamburger Flughafen: Polizei schnappt Betrügerin

Diese hatte der 38-Jährigen im Juni 2018 eine saftigen Geldstrafe von 3000 Euro aufgedrückt. Diese Rechnung hatte sie jedoch noch nicht beglichen und sollte daher laut Bundespolizei nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen antreten.

Hamburg: Frau muss wegen Freundin nicht ins Gefängnis

Im letzten Moment konnte sie jedoch noch dem Gefängnisaufenthalt entgehen – dank einer Freundin, die sie nach der Festnahme durch die Beamten am Telefon um Hilfe bat. Tatsächlich tauchte die Freundin der Betrügerin wenig später am Hamburger Flughafen auf und zahlte die geforderte Summe – plus 75 Euro an Verfahrenskosten. Insgesamt satte 3075 Euro.

Dank ihrer spendablen Freundin wurde die Frau anschießend von den Beamten entlassen – ihren Flug verpasste die Frau aber trotzdem. (maw)