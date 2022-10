106 Hakenkreuze an Hamburger Grundschule und Gymnasium geschmiert

Fenster, Türen und Gebäudeteile der Grundschule am Müssenredder (Poppenbüttel) und des benachbarten Gymnasiums sind mit 106 Hakenkreuzen und weiteren Nazi-Symbolen beschmiert worden. Das bestätigte die Hamburger Polizei auf MOPO-Nachfrage.

Die Polizei bekam am Samstagmorgen vom Hausmeister die Information über die Schmierereien. Um 8.20 Uhr habe man dann die mehr als 100 Schriften und Zeichen festgestellt, so ein Sprecher des polizeilichen Lagedienstes. „Die Symbole sind großflächig auf dem Gelände der beiden Schulen angebracht worden und weiträumig verteilt.“

Hamburg: Hakenkreuze und Nazi-Symbole an Schule geschmiert

Die Beamten setzten die Ermittler des LKA 7 (Staatsschutz) in Kenntnis, die bei politisch motivierten Taten immer die Arbeiten übernehmen. Noch gebe es offenbar keine Hinweise auf den oder die Täter. „Ermittlungen dauern in der Sache an“, so der Sprecher.

Das könnte Sie auch interessieren: Geldautomaten-Banden: Warum die Täter im Norden immer skrupelloser zuschlagen

Eine örtliche Antifa-Gruppe teilte via Twitter mehrere Fotos von den Schriftzügen und Zeichen unter den Hashtags „nonazishh“ und „rechter Terror”. Die Gruppe schreibt dazu: „Zur Dokumentation der Ausmaße zeigen wir die uns zugeschickten Bilder unzensiert.“

Noch am Samstag wurden Firmen beauftragt, um die Symbole und Zeichen zu entfernen, bevor Schulkinder am Montag diese hätten sehen können. (dg)