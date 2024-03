Feldstraßenbunker: Arbeiter stürzt in die Tiefe

Am Feldstraßenbunker auf St. Pauli ist es am Freitagmorgen zu einem tragischen Arbeitsunfall gekommen. Ein Arbeiter ist etwa sieben Meter tief in einen Betonschacht gestürzt. Feuerwehrleute retteten ihn schwer verletzt.

Die Retter wurden gegen 6.10 Uhr in die Feldstraße gerufen. Neben einem Löschzug wurden auch die Höhenretter und ein Notarzt zum Unfallort geschickt, so ein Feuerwehrsprecher. Ersten Angaben zufolge war ein Mann aus rund sieben Meter Höhe abgestürzt und in eine Baugrube gefallen.

Notarzt versorgt schwer verletzten Arbeiter

Ein Notarzt versorgte das Opfer noch vor Ort, verabreichte schmerzstillende Medikamente. Im Anschluss daran sei der etwa 50 Jahre alte Mann vorsichtig aus der Baugrube gehoben worden. Er kam schwer verletzt in eine Klinik. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz ermitteln.