Fehler beim Abbiegen: Zwei Verletzte und Trümmerfeld bei Unfall in Hamburg

In Dulsberg ist es am Dienstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer hatte beim Abbiegen einem anderen die Vorfahrt genommen. Am Ende gab es zwei Verletzte und sechs demolierte Autos.

Der schwere Crash passierte gegen 21.30 Uhr. Ein Autofahrer bog mit seinem SUV von der Metzer Straße auf die Straßburger Straße ab. Dabei übersah er einen Kleinwagen oder unterschätzte dessen Geschwindigkeit; es kam zur Kollision.

Mehrere geparkte Autos beschädigt – zwei Verletzte

Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls über die Straße und gegen mehrere geparkte Autos geschleudert. Eines davon krachte schließlich noch gegen einen Baum. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt und kamen in eine Klinik. Die Polizei sperrte den Unfallbereich für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme ab.