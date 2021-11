Zwölf Beamte der Feuerwache Stellingen mussten Anfang November wegen positiver Corona-Tests in Quarantäne. Eiligst wurde Personal von anderen Wachen abgezogen, um die Einsatzfähigkeit im Stadtteil sicherzustellen. Nun kam heraus: Die PCR-Tests waren offenbar falsch positiv.

Die Nachricht sorgte am 3. November für einige Unruhe. An der Feuerwache 15 am Basselweg waren zwölf Retter positiv auf Corona getestet worden. Sie kamen in Quarantäne und die Wache, zu der sonst bis zu 31 Kräfte gehören und die auch die A7-Tunnelfeuerwehr besetzt, musste für kurze Zeit mit weniger Personal auskommen. Aber, so ein Sprecher: „Der Löschzug und der Rettungsdienst waren weiterhin einsatzbereit.“

Nach positiven Corona-Tests – 12 Retter in Quarantäne

Nun stellt sich heraus: Die positiven PCR-Tests zeigten offenbar falsche Ergebnisse. Die Männer und Frauen waren gar nicht infiziert. Dies bestätigte der diensthabende Feuerwehrsprecher Dennis Diekmann der MOPO. „Die betroffenen Retter haben sich zu einen späteren Zeitpunkt erneut testen lassen. Diese Tests verliefen negativ. Mögliche Ursache der falschen Tests können Verunreinigungen im Labor gewesen sein“, so Diekmann. Die betroffenen Retter konnten alle wieder den Dienst aufnehmen.