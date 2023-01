Farbanschlag auf Haus von Katharina Fegebank

In der Nacht zu Montag ist es in Eilbek zu einem Farbanschlag auf das Haus von Katharina Fegebank (Grüne) gekommen. Auch ein Nachbargebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Anschlag wurde aber erst am Morgen entdeckt.

Wie die Polizei mitteilte, sollen bislang unbekannte Täter mehrere mit Farbe gefüllte Gläser gegen das Haus der Zweiten Bürgermeisterin Hamburgs geschleudert haben. Sie zerbarsten an der Fassade. Ein Streifenwagen der nahegelegenen Polizeiwache Oberaltenallee rückte an, nachdem der Vorfall am Morgen entdeckt und gemeldet worden war.

Nach Farbanschlag: Staatsschutz ermittelt

Durch die spritzende Farbe wurde auch ein Nachbarhaus in Mitleidenschaft gezogen. Eine Bekennerbotschaft sei noch nicht eingegangen, hieß es. Eine Anwohnerin will in der Nacht Geräusche wahrgenommen haben, habe sich dabei aber nichts gedacht. Die Staatsschutzabteilung des LKA hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040 428656789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an eine Polizeidienststelle zu melden.