Farbanschlag auf Hamburger Gerichte: Polizei fahndet nach den Tätern

Hamburg –

Nach einer Farbattacke auf Hamburger Gerichtsgebäude fahndet die Polizei nach den Tätern. In Blankenese und in Wandsbek warfen Unbekannte mit Farbe gefüllte Gläser auf die Gebäude. Auch Scheiben gingen zu Bruch.

Wie die Polizei mitteilte, müssen die Taten in der Nacht zu Freitag zwischen 2 und 3 Uhr geschehen sein. In Blankenese warfen die Attentäter mit Farbe gefüllte Gläser gegen die Fassade und die Eingangstür des Amtsgerichts. Auch am Amtsgericht Wandsbek schlugen die Täter zu.

Farbattacke auf Gerichte in Hamburg

Beim Amtsgericht an der Schädlerstraße wurden ebenfalls Farbgläser auf das Gebäude geschmissen. Hier gingen auch Fensterscheiben zu Bruch. Der Staatsschutz ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an Tel. 4286 56789