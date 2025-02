Familienstreit in Hamburg: Zwei Männer in Ottensen mit Messer schwer verletzt

In Ottensen ist es am Freitagabend zu einem Streit, mutmaßlich unter Familienmitgliedern, gekommen, wobei ersten Angaben der Polizei zufolge zwei Männer schwer verletzt wurden. Der Täter flüchtete. Die Mordkommission ermittelt.

Zu dem Einsatz kam es gegen 20.55 Uhr in einem Wohnhaus am Piependreiherweg, nachdem Anwohner einen Streit unter mehreren Personen gemeldet hatten. Die Beamten fanden zwei schwer verletzte Männer (22 und 55 Jahre) vor, nach MOPO-Informationen wiesen die Opfer Stichverletzungen auf.

Notarzt versorgt schwer verletzte Opfer

Beide wurden vom Notarzt versorgt und kamen dann in umliegende Kliniken. Lebensgefahr bestehe laut Polizei aber nicht. Nach dem Täter wurde mit mehreren Streifenwagen gefahndet, bislang erfolglos. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Bis in die Nacht wurden Spuren am Tatort gesichert. Zu möglichen Hintergründen konnte sich die Polizei am Samstagmorgen noch keine Angaben machen.