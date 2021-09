Familien-Streit in Hamburg eskaliert: Mann sticht mit Messer auf kleineren Bruder ein

Hausbruch –

Ein Familienstreit hat am Sonntagabend in Hausbruch ein blutiges Ende genommen. Ein Mann (21) ging in einem Haus am Reetkükenweg auf seinen Bruder (19) los.

Der Notruf erreichte die Polizei um 21.55 Uhr. Die Brüder waren zu Besuch bei ihren Eltern, als sie plötzlich in Streit gerieten. Der 21-Jährige nahm ein Küchenmesser und stach zu.

Messerstecherei in Hamburg: Mann greift seinen Bruder an

Der jüngere Bruder erlitt Stiche an Bein und Flanke, Lebensgefahr bestand nicht. Der Angreifer verletzte sich oberflächlich in der Hand.

Die Polizei Hamburg hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. (paul)