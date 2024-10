„Falscher Polizist“ nach Betrug an 82-Jähriger festgenommen

Ein 38-Jähriger hat sich gegenüber einer 82-Jährigen aus Barmbek-Nord am Telefon als Kriminalbeamter ausgegeben und Bargeld erschlichen. Als er einen zweiten Versuch starten wollte, wurde die Frau durch einen Hinweis misstrauisch. Die Polizei nahm ihn fest.



Am Dienstag erhielt die Seniorin einen Anruf von dem vermeintlichen Kriminalbeamten, der sie aufforderte, angebliches Falschgeld von ihrem Bankkonto abzuheben und dieses zur Sicherstellung einer weiteren Person zu übergeben. Die 82-Jährige übergab daraufhin das Bargeld in Höhe eines geringen vierstelligen Betrages an eine ihr unbekannte Person.

Laut Polizei meldete sich der 38-Jährige einen Tag später erneut und forderte nun eine höhere Summe angebliches Falschgeld von der Frau. Noch während die 82-Jährige im Begriff war, das Geld bereitzustellen, wurde sie von einer Bekannten auf den möglichen Betrug aufmerksam gemacht und informierte umgehend die Polizei.

„Falscher Polizist” auf frischer Tat ertappt

Zur vereinbarten Zeit der Geldübergabe nahmen Zivilfahnderinnen und -fahnder des Landeskriminalamts den Tatverdächtigen an der Wohnanschrift der Seniorin vorläufig fest. Bei dem 38-Jährigen wurden Bargeld und Schmuck gefunden. Bei der Durchsuchung seines Hotelzimmers wurden weiteres Bargeld und Schmuck sichergestellt. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft, gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: „Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer immer dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.” Weitere Informationen im Zusammenhang mit solchen Straftaten stellt die Polizei auch auf ihrer Webseite zur Verfügung. (abu)