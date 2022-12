Mehrere junge Frauen, oftmals sogar noch im jugendlichen Alter, hat ein Mann in den vergangenen Monaten in Hamburg sexuell missbraucht – immer unter der Vorgabe, er sei Model-Agent, würde nach Talenten suchen und die späteren Opfer groß raus bringen. Verantwortlich sein soll ein 25-Jähriger mit Hang zum Boxen – und zu Verbrechen. Für die Hamburger Justiz ist er kein Unbekannter.

Mehrere junge Frauen, oftmals sogar noch im jugendlichen Alter, soll ein Mann in den vergangenen Monaten in Hamburg sexuell missbraucht haben – immer unter der Vorgabe, er sei Model-Agent, würde nach Talenten suchen und die späteren Opfer groß raus bringen. Verdächtig ist Marvin S., ein 25-Jähriger aus Rahlstedt, mit Hang zum Boxen – und zu Straftaten. Wie die MOPO erfuhr, ist er für die Hamburger Justiz kein Unbekannter.

Seit März des vergangenen Jahres kam es zu mindestens sechs Sexualdelikten, die meisten hatten ihren Ursprung am ZOB in Wandsbek: Dort habe der Täter laut Polizei die Frauen in Gespräche verwickelt, sie in ein Gehölz oder in Gebüsche gelockt und manche von ihnen vergewaltigt. Gegenüber seinen Opfern gab er sich stets als „Samuel“ aus.

Falscher Model-Agent in Hamburg missbraucht Frauen

Am Wochenende will eine 17-jährige Marvin S. am ZOB wiedererkannt haben. Sie informierte die Polizei, sagte, er sei der Täter, der auch sie missbraucht habe. Der 25-Jährige wurde zunächst von Zivilfahndern festgenommen, später erließ ein Richter einen Haftbefehl.

Aber: Bisher geht es nur um zwei Taten, die die Staatsanwaltschaft dem Mann aufgrund der Beweislage auch zur Last legen kann. Eine Sprecherin: „Die Ermittlungen dauern an. Wir prüfen den Sachverhalt mit großer Sorgfalt. Es ist möglich, dass sich im Laufe der Arbeiten noch mehr nachweisbare Taten ergeben.“ Hinweise können unter der Nummer 428 65 6789 gegeben werden.

Hamburg: Verdächtiger schon mehrfach verurteilt

Dreimal wurde der Verdächtige bislang schon verurteilt. Dabei ging es um Beleidigung, Bedrohung und vorsätzliche Körperverletzung. Ihm blieb bisher jedes Mal Haft erspart – stattdessen musste er Geldstrafen bezahlen.

In einem Fall aus diesem Jahr ist ein Strafbefehl noch nicht rechtskräftig: Marvin S. soll einem Mann in Barmbek ins Gesicht geschlagen haben. Außerdem muss er sich demnächst vor Gericht für ein Sexualdelikt verantworten: Im Mai 2021 soll er eine Jugendliche sexuell missbraucht haben.

Marvin S. spielte über eine längere Zeit auf höherem Niveau Eishockey. Auf sozialen Medien lässt er sich als Boxer ablichten, zeigt sich beim Training im Kölner Ring von Ex-Weltmeister Felix Sturm. Ob er Profi werden könnte? In Hamburg kennt man ihn jedenfalls nicht. Ein Box-Insider zur MOPO: „Noch nie von ihm gehört.“

Als Amateur – vor allem in der Jugend – boxte S. bei Turnieren mit. Später gab er dann in Hamburg als Erwachsener Box-Unterricht an Schulen für Jungen und Mädchen der 5. Klassen. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm mehrere Jahre Gefängnis.