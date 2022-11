Schon wieder: Falscher Handwerker beklaut Seniorin

Erneut ist eine Seniorin in Hamburg Opfer eines falschen Handwerkers geworden. Die Frau hatte den Mann in Barmbek-Nord in ihre Wohnung gelassen und wurde bestohlen. Die Polizei fahndet nach ihm.

Der Fall ereignete sich laut Polizei gegen 15 Uhr in der Wohnung einer 81-Jährigen in der Schmachthäger Straße. Ein angeblicher Handwerker der Hausverwaltung hatte geklingelt und sich unter dem Vorwand eines Wasserschadens Zutritt verschafft. Er bat die Rentnerin, in einem Nebenzimmer die Heizung anzudrehen.

Polizei fahndet nach falschen Handwerker

In diesen unbeobachteten Moment raffte der Mann Schmuck und Bargeld zusammen und flüchtete mit seiner Beute. Der Täter ist etwa 35 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,90 Meter groß und mit stämmiger, dicklicher Figur.

Bekleidet war er mit einer dunklen Hose, dunklen Jacke und einem Basecap mit der Aufschrift „COOL“. Hinweise an die Polizei unter Tel. 040 4286 56789.