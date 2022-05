Falsche Kennzeichen, kein Führerschein: Polizei stellt Kupferdiebe

Zwei Männer (20, 34) sind am Sonntag von der Hamburger Polizei an der Marckmannstraße in Rothenburgsort festgenommen worden. Sie sollen versucht haben, mehrere Kupferplatten zu stehlen.

Ein Zeuge beobachtete die Männer gegen 23 Uhr beim Einladen und verständigte die Polizei. Die Beamten hielten den Transporter, mit dem das Duo flüchten wollte, an und stellte Kupferplatten, Fallrohre und Werkzeug in dem Fahrzeug sicher.

Kein Führerschein: Polizei Hamburg stellt Kupferdiebe

Die Ermittlungen ergaben, dass die Kennzeichen am Fahrzeug gar nicht zu dem Transporter gehörten. „Der 20-jährige Fahrer war dazu nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis“, sagte ein Polizeisprecher.

Während der 34-jährige Mann entlassen wurde, wurde der 20-Jährige einem Richter vorgeführt. Dieser entschied, dass der junge Mann in U-Haft müsse. (dg)