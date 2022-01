Razzien in Wohnungen in den Stadtteilen Ottensen, Osdorf und Sülldorf: Es geht dabei um den Verdacht der Benutzung eines gefälschten Impfausweises.

Diesen wollten die Beschuldigten, so die Erkenntnisse des zuständigen LKA 121, in Apotheken vorweisen, um so die digitalen EU-Covid-19-Zertifikate zu bekommen, mit denen sie ihren – in diesem Fall gefälschten – Impfstatus in die App hätten einspielen können. Mit dem falschen Nachweis hätten die Beschuldigten überall als geimpft gegolten.

Falsche Impfpässe? Polizei durchsucht Wohnungen in Hamburg

Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei Frauen und zwei Männern im Alter von 25 bis 30 Jahren. Sie seien alle unabhängig voneinander in verschiedenen Apotheken aufgefallen, deren Mitarbeiter daraufhin die Polizei riefen.

Die Staatsanwaltschaft erwirkte daraufhin über einen Ermittlungsrichter Durchsuchungsbeschlüsse, die Donnerstag durch Kripo-Beamte vollstreckt wurden. „Bei einer 30-Jährigen konnten Beweismittel in Form eines gefälschten Impfpasses sowie zwei unrichtige EU-Covid-19-Zertifikate sichergestellt werden“, so eine Polizeisprecherin. „Die Ermittlungen dauern an.“ (dg)