Fahrradfahrer fällt ins Gleis – Mann schwer verletzt

Am Donnerstagnachmittag ist ein Fahrradfahrer am S-Bahnhof Hammerbrook schwer gestürzt. Der Mann fiel gegen 16.04 Uhr vom Bahnsteig in die Gleise und zog sich dabei erhebliche, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu.

Der Radfahrer wurde von der Feuerwehr aus dem Gleis gerettet. Sein Fahrrad lag auf dem Bahnsteig und wurde von der Polizei sichergestellt. Nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei war der Mann gestolpert und dann ins Gleis gefallen.

Das könnte Sie auch interessieren: Schüsse, Messerattacken: Machtkampf auf dem Kiez – fast jede Woche fließt Blut

Der Verkehr der S3 und der S5 war während des Feuerwehr- und Bundespolizeieinsatzes der eingestellt. Erst gegen 17 Uhr wurde er wieder aufgenommen.