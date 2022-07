Gegen Lichtmast geprallt: Auto überschlägt sich, Fahrerin verletzt

Eine junge Frau ist am Sonntagmorgen am Neßdeich (Finkenwerder), in Höhe des Besucherparkplatzes von Airbus, mit ihrem Auto gegen einen Lichtmast geprallt. Das Fahrzeug überschlug sich und landete im Graben.

Der Lichtmast brach und fiel auf den Ford Fiesta. Das offene Stromkabel ragte aus dem Erdreich. Die Frau, um die 20 Jahre alt, wurde von Rettungskräften versorgt, die Polizei sperrte die Straße.

Die Frau kam mit schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Harburg. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. (dg)