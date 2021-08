Fahrerflucht bei Hamburg: Mehrere Verletzte nach schwerem Crash – ein Hund tot

Elmshorn –

Zweimal krachte es auf der A 23 bei Elmshorn (Kreis Pinneberg) am Montagabend. Beim ersten Unfall beging der Verursacher Fahrerflucht, die Beteiligten verletzten sich leicht. Der zweite Unfall ereignete sich kurz darauf am Stauende. Hierbei wurden alle drei Beteiligten schwer verletzt, ein Hund starb.

Gegen 17.10 Uhr ereignete sich der erste Unfall in Höhe der Gemeinde Klein Offenseth-Sparrieshoop. Eine schwarze Limousine fuhr auf dem Hauptfahrstreifen in Richtung Hamburg, als der Fahrer überholen wollte, übersah er dabei den Skoda eines 41-Jährigen

Fahrerflucht bei Hamburg: Unfall nach Überholmanöver

Der Skoda raste mit Tempo 180 in die Leitplanke, der Fahrer versuchte gegenzulenken und fuhr dabei in den Volvo einer 22-Jährigen. Anschließend überschlug sich der Skoda und der Volvo drehte sich einmal um die eigene Achse, bevor beide Fahrzeuge zum Stehen kamen. Der Unfallverursacher in der schwarzen Limousine beging Fahrerflucht. Die anderen Beteiligten erlitten leichte Verletzungen.

Unfall auf A 23: Mehrere Menschen verletzt – Hund stirbt

Nachdem die A 23 für fast zwei Stunden gesperrt war, ereignete sich gegen 18.35 Uhr der nächste Unfall in Höhe des Rastplatzes Steinburg. Die 60-jährige Fahrerin eines VW Golfs wollte wegen des Stauendes des vorherigen Unfalls auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah sie einen anderen VW-Golf, der etwa mit Tempo 120 unterwegs war. Der hintere Wagen fuhr auf den vorderen auf.

Das könnte Sie auch interessieren: Unfall auf der A19: Auto schleudert in Graben – eine Tote und drei Schwerverletzte

Die 60-jährige Fahrerin des vorderen Golfs und ihr Beifahrer, sowie der 56-jährige Fahrer des vorderen Wagens wurden schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Im vorderen Wagen saß ein Hund auf der Rückbank, der bei dem Unfall starb. Die Autobahn musste nach dem Unfall erneut zwischen den Anschlusstellen Lägerdorf und Horst/Elmshorn in Richtung Hamburg gesperrt werden. (abu)