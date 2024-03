Fahrer will im Auto rauchen – und landet im Krankenhaus

Ein Autofahrer hat sich am Dienstagabend mit seinem Wagen in Lohbrügge komplett überschlagen. Der Mann hatte sich nach Angaben der Polizei eine Zigarette anzünden wollen und dabei die Kontrolle über sein Auto verloren. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen 17.44 Uhr ereignete sich der Unfall in der Straße Am Langberg im Ortsteil Boberg. Beim Versuch, sich eine Zigarette anzustecken, verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen, fuhr zuerst gegen den Bordstein und dann gegen ein parkendes Auto. Schließlich überschlug sich sein Auto.

Die herbeigerufenen Rettungskräfte stellten bei ihm keine schweren Verletzungen fest, er musste allerdings in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Genauere Angaben zu dem Fahrer lagen der Polizei bislang nicht vor. (abu)