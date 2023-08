Schock in Hamburg: Kleinbus rast in Bäckerei

Ein Autofahrer ist am Mittwoch in eine Bäckerei in Rahlstedt gekracht. Zuvor hatte der Mann das Bewusstsein am Steuer verloren.

Der Fahrer eines Kleinbusses war gegen 12.30 Uhr auf der Berner Straße unterwegs, als er zunächst von der Fahrbahn abkam, über einen Fußweg und einen Parkplatz fuhr – und schließlich frontal in eine Bäckerei prallte.

Hamburg: Mann wird bewusstlos und fährt in Bäckerei

Dabei sei das Auto noch gegen ein anderes Fahrzeug gestoßen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Vier Menschen seien leicht verletzt worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Großalarm in Hamburg: Detonation am Bundeswehr-Krankenhaus

Der Mann sei am Steuer bewusstlos geworden und habe anschließend die Kontrolle über seinen Kleinbus verloren. Das Bäckereigeschäft wurde erheblich beschädigt. (dpa/mp)