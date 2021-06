Fahrer übersieht Warnschild: Hamburg: Laster rammt S-Bahn-Brücke und bleibt stecken

Iserbrook –

Da hatte der Brummi-Fahrer für einen Moment nicht aufgepasst: Weil er ein Warnschild übersehen und sich auch in der Höhe unterschätzt hatte, kam es am Montagmorgen zu einem Unfall in Iserbrook. Der Laster fuhr sich unter einer Bahnbrücke fest.

Nach MOPO-Informationen passierte das Malheur gegen 8 Uhr an der Simrockstraße. Hier wollte der Fahrer eines 7,5-Tonners die S-Bahnbrücke durchfahren. Plötzlich der heftige Aufprall. Der Lkw hatte sich festgefahren.

Hamburg: Lkw steckt unter Bahn-Brücke fest

Die Feuerwehr und die Bundespolizei rückten an und sperrten die Straße. Der Zugverkehr musste immerhin nicht unterbrochen werden. Es waren keine Beschädigungen am Gemäuer entstanden.

Der Havarist wurde mit einem Rüstwagen unter der Unglücksstelle herausgezogen. Gegen 9.40 Uhr hieß dann wieder freie Fahrt.