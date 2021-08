Ein doppelter Unfall in Hamm sorgte am Montagabend für viel Arbeit bei der Polizei. Erst nahmen sich zwei Fahrer die Vorfahrt – dann krachte plötzlich ein weiteres Fahrzeug in die Unfallstelle.

Der erste Unfall spielte sich gegen 20.20 Uhr an der Kreuzung Eiffestraße/Grevenweg ab. Zwischen der Fahrerin eines VW Golf und dem Fahrer eines Renault Twingo kam es nach einer Vorfahrtsmissachtung zu einem kleineren Auffahrunfall, teilte der Lagedienst der Polizei mit.

Hamm: VW-Fahrer übersieht Unfall – und kracht rein

Beide Parteien wollten den Vorfall umgehend klären und warteten auf die Polizei. Doch plötzlich krachte ein weiteres Auto in die Unfallstelle. Der Fahrer eines VW Up wollte dem stehenden Renault offenbar noch ausweichen, knallte dabei allerdings mitten ins Heck des Fahrzeugs – und kippte auf die Seite. Er hatte das Geschehen offenbar übersehen.

Glück im Unglück: Alle Beteiligten sind offenbar ohne größere Verletzungen davon gekommen. Der Fahrer des VW Up wurde zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Die Eiffestraße musste am Abend in Richtung Stadt vorübergehend gesperrt werden. (fbo)